Mrak će trajati 6 minuta i 23 sekunde: Evo kada će iz Srbije biti vidljivo pomračenje Sunca

Nebo nad Srbijom će 2. avgusta 2027. godine postati pozornica jednog od najimpresivnijih prirodnih fenomena - delimičnog, ali izuzetno izraženog pomračenja Sunca. Ovaj događaj deo je retkog "pomračenja veka", čiji potpuni tok će trajati čak 6 minuta i 23 sekunde na mestima u pojasu totaliteta, što ga čini najdužim pomračenjem sa kopna još od 1991. godine.

Prema astronomskim prognozama, Srbija će se 2. avgusta 2027. naći u zoni delimičnog pomračenja. Iako Sunce kod nas neće potpuno nestati iza Meseca, zaklonjenost diska biće izuzetno visoka - u pojedinim delovima zemlje i više od 50 odsto. Najbolji uslovi za posmatranje očekuju se u južnim krajevima, dok će i centralni i severni delovi imati priliku da uživaju u spektaklu. Fenomen će se odvijati u popodnevnim satima, a najveća faza pomračenja trajaće nekoliko minuta,