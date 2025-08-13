Mrak će trajati 6 minuta i 23 sekunde: Evo kada će iz Srbije biti vidljivo pomračenje Sunca

Blic pre 59 minuta
Mrak će trajati 6 minuta i 23 sekunde: Evo kada će iz Srbije biti vidljivo pomračenje Sunca

Nebo nad Srbijom će 2. avgusta 2027. godine postati pozornica jednog od najimpresivnijih prirodnih fenomena - delimičnog, ali izuzetno izraženog pomračenja Sunca. Ovaj događaj deo je retkog "pomračenja veka", čiji potpuni tok će trajati čak 6 minuta i 23 sekunde na mestima u pojasu totaliteta, što ga čini najdužim pomračenjem sa kopna još od 1991. godine.

Prema astronomskim prognozama, Srbija će se 2. avgusta 2027. naći u zoni delimičnog pomračenja. Iako Sunce kod nas neće potpuno nestati iza Meseca, zaklonjenost diska biće izuzetno visoka - u pojedinim delovima zemlje i više od 50 odsto. Najbolji uslovi za posmatranje očekuju se u južnim krajevima, dok će i centralni i severni delovi imati priliku da uživaju u spektaklu. Fenomen će se odvijati u popodnevnim satima, a najveća faza pomračenja trajaće nekoliko minuta,
Otvori na blic.rs

Blic »

"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS: Čist fašizam…

"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS: Čist fašizam

Blic pre 1 satjoš 1 povezana
Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Blic pre 3 satajoš 1 povezana
"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

Blic pre 3 sata
"Molimo se za našu braću i sestre u Crnoj Gori": Sloba Radanović slomljen zbog smrti vojnika tokom gašenja požara

"Molimo se za našu braću i sestre u Crnoj Gori": Sloba Radanović slomljen zbog smrti vojnika tokom gašenja požara

Blic pre 5 satijoš 1 povezana
"Ako se povučemo, otvorićemo treći rat": Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "Tako će Putin imati otvoren put"

"Ako se povučemo, otvorićemo treći rat": Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "Tako će Putin imati otvoren put"

Blic pre 8 sati
Blic »

Društvo, najnovije vesti »

Tito: I mi smo vikali – živio kralj!

Tito: I mi smo vikali – živio kralj!

Velike priče pre 4 minuta
Mrak će trajati 6 minuta i 23 sekunde: Evo kada će iz Srbije biti vidljivo pomračenje Sunca

Mrak će trajati 6 minuta i 23 sekunde: Evo kada će iz Srbije biti vidljivo pomračenje Sunca

Blic pre 59 minuta
(Foto) čak 5 raspusta za đake u Srbiji! Prvi, kratak i jedini u prvom polugodištu u novembru, a od januara bez odmora samo u…

(Foto) čak 5 raspusta za đake u Srbiji! Prvi, kratak i jedini u prvom polugodištu u novembru, a od januara bez odmora samo u jednom mesecu!

Blic pre 29 minuta
Kroz dim pravo na vatru: Pogledajte kroz kabinu helikoptera gašenje požara kod Kladova

Kroz dim pravo na vatru: Pogledajte kroz kabinu helikoptera gašenje požara kod Kladova

Aero.rs pre 18 minuta
"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS: Čist fašizam…

"Moraju da snose odgovornost, bez toga nema spasa Srbiji" Oglasio se Vučević nakon protesta ispred prostorija SNS: Čist fašizam

Blic pre 1 sat