Inflacija u evrozoni najniža u poslednjih godinu dana, usporila na 2,1% u oktobru

Blic pre 5 sati
Inflacija u evrozoni najniža u poslednjih godinu dana, usporila na 2,1% u oktobru

Godišnja inflacija u evrozoni pala je sa septembarskih 2,2 odsto na 2,1 odsto u oktobru, u skladu sa prethodnom preliminarnom procenom, objavio je danas Evrostat.

U sektoru usluga evrozone je u oktobru zabeležena inflacija od 3,4 odsto međugodišnje, što predstavlja ubrzanje u odnosu na septembarskih 3,2 odsto. Cene hrane, alkohola i duvana porasle su za 2,5 odsto međugodišnje, sporijim tempom nego septembarskih tri odsto, a cene industrijske robe osim energije za 0,6 odsto naspram rasta za 0,8 odsto u septembru. Pored toga, cene energije u evrozoni su pale za 0,9 međugodišnje, znatno bržim tempom u odnosu na septembar kada
