Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je centralna banka Srbije dobila upozorenje o mogućnosti uvođenja tzv. sekundarnih sankcija, zbog Naftne industrije Srbije (NIS) i naglasila da je to upozorenje ozbiljno shvaćeno. "Za nas je to ozbiljna pretnja i vrlo ozbiljno shvatamo to upozorenje", rekla je ona je na prezentaciji "Izveštaja o inflaciji - novembar 2025". Jorgovanka Tabaković je dodala da centralna banka Srbije nije dobila