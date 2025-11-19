Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

NIN pre 30 minuta  |  Tanjug
Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je centralna banka Srbije dobila upozorenje o mogućnosti uvođenja tzv. sekundarnih sankcija, zbog Naftne industrije Srbije (NIS) i naglasila da je to upozorenje ozbiljno shvaćeno. "Za nas je to ozbiljna pretnja i vrlo ozbiljno shvatamo to upozorenje", rekla je ona je na prezentaciji "Izveštaja o inflaciji - novembar 2025". Jorgovanka Tabaković je dodala da centralna banka Srbije nije dobila
