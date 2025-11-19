Tabaković (NBS): Sekundarne sankcije značile bi obustavu svih plaćanja, ne želim da kažem ništa o specijalnoj operaciji

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS), Jorgovanka Tabaković rekla je danas da bi uvođenje sekundarnih sankcija američkog Ministarstva finansija prema toj instituciji značilo obustavljanje svih plaćanja.

Ona je, na konferenciji za medije, na kojoj je predstavljen novembarski Izveštaj o inflaciji, rekla da je NBS dobila upozorenje da može podpasti pod sekunarne sanakcije ako radi sa entitetom koji je pod sankcijom. „Za nas je to ozbiljna pretnja jer je NBS agent države Srbije, operator svih platnih sistema domaćih i međunarodnih kliringa (utvrđivanja potraživanja između učesnika na finansijskom tržištu) i sve se obavlja preko nas“, rekla je Tabaković. Dodala je da