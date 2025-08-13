Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarali su danas o pripremi predstojećeg sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsedenika Donalda Trampa, pri čemu su obe strane potvrdile posvećenost da sastanak bude uspešan, saopšteno je danas iz američkog Stejt departmenta.

Iz Bele kuće saopšteno je da će se Putin i Tramp sastati u Enkoridžu na Aljasci u petak, i da će to biti sastanak u četiri oka. - Samo jedna strana uključena u ovaj rat biće prisutna, pa je ovo prilika za predsednika Trampa da stekne dublji i bolji uvid u to kako bismo, nadamo se, mogli da okončamo ovaj rat. To će biti vežba slušanja za predsednika Trampa", rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit. Ona je nagovestila da postoje planovi da Tramp u budućnosti