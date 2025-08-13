Putin i Kim Džong Un razgovarali telefonom o predstojećem sastanku sa Trampom n Aljasci

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom i podelio sa njim informacije o svom predstojećem sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštila je danas pres-služba Kremlja. "Vladimir Putin i Kim Džong Un su se dogovorili o daljim ličnim kontaktima", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti. Lideri su ponovo potvrdili svoju posvećenost daljem razvoju prijateljskih odnosa, dobrosusedstva i