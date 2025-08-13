Putin i Kim Džong Un razgovarali telefonom o predstojećem sastanku sa Trampom n Aljasci

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Putin i Kim Džong Un razgovarali telefonom o predstojećem sastanku sa Trampom n Aljasci
Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom i podelio sa njim informacije o svom predstojećem sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštila je danas pres-služba Kremlja. "Vladimir Putin i Kim Džong Un su se dogovorili o daljim ličnim kontaktima", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti. Lideri su ponovo potvrdili svoju posvećenost daljem razvoju prijateljskih odnosa, dobrosusedstva i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Blic pre 2 sata
Tramp u sredu razgovara sa Zelenskim

Tramp u sredu razgovara sa Zelenskim

Insajder pre 3 sata
Ubrzane konsultacije pred istorijski samit

Ubrzane konsultacije pred istorijski samit

Politika pre 3 sata
Lavrov i Rubio razgovarali pred sastanak Putina i Trampa na Aljasci

Lavrov i Rubio razgovarali pred sastanak Putina i Trampa na Aljasci

Danas pre 6 sati
Putin i Kim Džong Un: Telefonski razgovor o daljoj saradnji, na dnevnom redu bio i Tramp

Putin i Kim Džong Un: Telefonski razgovor o daljoj saradnji, na dnevnom redu bio i Tramp

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNDonald TrampKim Džong Un

Svet, najnovije vesti »

Zelenski ukida ograničenja putovanja za muškarce od 18 do 21 godine

Zelenski ukida ograničenja putovanja za muškarce od 18 do 21 godine

Blic pre 13 minuta
"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

Blic pre 1 sat
Češka nabavlja moćne "leoparde": Odobrena kupovina 44 tenka po ceni od 1,6 milijardi dolara

Češka nabavlja moćne "leoparde": Odobrena kupovina 44 tenka po ceni od 1,6 milijardi dolara

Blic pre 48 minuta
U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

Politika pre 1 sat
Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem…

Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem i bez plate

Blic pre 2 sata