Ubrzane konsultacije pred istorijski samit

Politika pre 1 sat
Ubrzane konsultacije pred istorijski samit

Intenzivne konsultacije dobijaju zamah pred susret Trampa i Putina koji je već proglašen istorijskim.

Bela kuća je potvrdila da američki predsednik Donald Tramp planira sutra da se onlajn sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima, prenosi večeras BBC. Kancelarija je takođe potvrdila ovaj sastanak za CBS. Poziv će se održati pre Trampovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Putin je o predstojećem sastanku sa Trampom razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom. RIA novosti, prenoseći
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Blic pre 40 minuta
Tramp u sredu razgovara sa Zelenskim

Tramp u sredu razgovara sa Zelenskim

Insajder pre 1 sat
Putin i Kim Džong Un razgovarali telefonom o predstojećem sastanku sa Trampom n Aljasci

Putin i Kim Džong Un razgovarali telefonom o predstojećem sastanku sa Trampom n Aljasci

Telegraf pre 1 sat
Lavrov i Rubio razgovarali pred sastanak Putina i Trampa na Aljasci

Lavrov i Rubio razgovarali pred sastanak Putina i Trampa na Aljasci

Danas pre 5 sati
Putin i Kim Džong Un: Telefonski razgovor o daljoj saradnji, na dnevnom redu bio i Tramp

Putin i Kim Džong Un: Telefonski razgovor o daljoj saradnji, na dnevnom redu bio i Tramp

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinSeverna KorejaBBCBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

Blic pre 1 minut
U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

Politika pre 1 minut
Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem…

Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem i bez plate

Blic pre 1 sat
Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Pripremaju teren za istorijski susret: Rubio sa Lavrovom razgovarao o predstojećem sastanku Putina i Trampa

Blic pre 40 minuta
Francuska priznala ulogu u nasilju i represiji tokom borbe Kameruna za nezavisnost

Francuska priznala ulogu u nasilju i represiji tokom borbe Kameruna za nezavisnost

Politika pre 36 minuta