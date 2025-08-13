Ubrzane konsultacije pred istorijski samit

Intenzivne konsultacije dobijaju zamah pred susret Trampa i Putina koji je već proglašen istorijskim.

Bela kuća je potvrdila da američki predsednik Donald Tramp planira sutra da se onlajn sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima, prenosi večeras BBC. Kancelarija je takođe potvrdila ovaj sastanak za CBS. Poziv će se održati pre Trampovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Putin je o predstojećem sastanku sa Trampom razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom. RIA novosti, prenoseći