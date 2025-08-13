"Srbija ne želi da pripada bilo kojem bloku": Vučić odgovara na predlog Milojka Spajića: "u regionu se svi sa lakoćom mešaju u njena unutrašnja pitanja"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom izjave crnogorskog premijera Milojka Spajića da je u interesu regiona da se Srbija pridružio NATO, da Srbija ne želi da ulazi u bilo koje vojne organizacije i da pripada bilo kojem bloku, već da želi da bude vojno neutralna.

Vučić je tokom zajedničke konferencije sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, a odgovarajući na pitanje da prokomentariše tu izjavu premijera Crne Gore, rekao da se svi u regionu sa nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti mešaju u unutrašnje stvari Srbije. - Mi želimo da sa Crnom Gorom imamo najbliže bratske odnose i to se valjda podrazumeva. Svako ima pravo da kaže o Srbiji šta god hoće i kad god poželi - rekao je Vučić. Istakao je da Srbija ima dobre