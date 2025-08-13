"Srbija ne želi da pripada bilo kojem bloku": Vučić odgovara na predlog Milojka Spajića: "u regionu se svi sa lakoćom mešaju u njena unutrašnja pitanja"

Blic pre 1 sat
"Srbija ne želi da pripada bilo kojem bloku": Vučić odgovara na predlog Milojka Spajića: "u regionu se svi sa lakoćom mešaju u…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom izjave crnogorskog premijera Milojka Spajića da je u interesu regiona da se Srbija pridružio NATO, da Srbija ne želi da ulazi u bilo koje vojne organizacije i da pripada bilo kojem bloku, već da želi da bude vojno neutralna.

Vučić je tokom zajedničke konferencije sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, a odgovarajući na pitanje da prokomentariše tu izjavu premijera Crne Gore, rekao da se svi u regionu sa nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti mešaju u unutrašnje stvari Srbije. - Mi želimo da sa Crnom Gorom imamo najbliže bratske odnose i to se valjda podrazumeva. Svako ima pravo da kaže o Srbiji šta god hoće i kad god poželi - rekao je Vučić. Istakao je da Srbija ima dobre
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić: Srbija demokratski izdržala devet meseci nasilnih protesta bez ozbiljne primene sile, kao što to rade zemlje EU

Vučić: Srbija demokratski izdržala devet meseci nasilnih protesta bez ozbiljne primene sile, kao što to rade zemlje EU

Glas Zapadne Srbije pre 18 minuta
Vučić: Srbija ne želi da bude deo NATO

Vučić: Srbija ne želi da bude deo NATO

Nedeljnik pre 29 minuta
Srbija i Austrija potpisale sporazum o produbljivanju ekonomske saradnje

Srbija i Austrija potpisale sporazum o produbljivanju ekonomske saradnje

Serbian News Media pre 49 minuta
Vučić najavio kraj predsedničke karijere: “Ne pada mi na pamet da menjam Ustav”

Vučić najavio kraj predsedničke karijere: “Ne pada mi na pamet da menjam Ustav”

Serbian News Media pre 34 minuta
Predsednik rekao da Srbija ne želi u NATO, oštro odgovorio austrijskom novinaru

Predsednik rekao da Srbija ne želi u NATO, oštro odgovorio austrijskom novinaru

Danas pre 1 sat
Srbija i Austrija potpisale sporazum o širenju ekonomske saradnje

Srbija i Austrija potpisale sporazum o širenju ekonomske saradnje

N1 Info pre 1 sat
Vučić i Štoker: Želimo da produbimo saradnju Srbije i Austrije; potpisana deklaracija o unapređenju odnosa

Vučić i Štoker: Želimo da produbimo saradnju Srbije i Austrije; potpisana deklaracija o unapređenju odnosa

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićCrna GoraNATOPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Više povređenih u incidentu sa skuterom u Pančevu, osumnjičeni uhapšen

Više povređenih u incidentu sa skuterom u Pančevu, osumnjičeni uhapšen

Slobodna Evropa pre 4 minuta
Izbori – prevremeni ili redovni? Toplo leto na izmaku, a tema održavanja paralemntarih izbora sve “vrelija”

Izbori – prevremeni ili redovni? Toplo leto na izmaku, a tema održavanja paralemntarih izbora sve “vrelija”

Euronews pre 19 minuta
Vučić: Srbija demokratski izdržala devet meseci nasilnih protesta bez ozbiljne primene sile, kao što to rade zemlje EU

Vučić: Srbija demokratski izdržala devet meseci nasilnih protesta bez ozbiljne primene sile, kao što to rade zemlje EU

Glas Zapadne Srbije pre 18 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Eskalacija nasilja na protestima

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Eskalacija nasilja na protestima

N1 Info pre 44 minuta
„Namera je izazivanje građanskog rata, Vučić će sačuvati mir“: Brnabić o sinoćnim incidentima u Vrbasu i Bačkoj Palanci…

„Namera je izazivanje građanskog rata, Vučić će sačuvati mir“: Brnabić o sinoćnim incidentima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Danas pre 44 minuta