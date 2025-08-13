Mesarović ispratila Štokera nakon završetka posete Srbiji

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović ispratila je danas na aerodromu "Nikola Tesla" kancelara Austrije Kristijana Štokera, koji je završio jednodnevnu posetu Srbiji.

Štoker se ranije danas u Beogradu sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a prilikom zajedničke konferencije za medije građanima Srbije poručio je da mogu da se uzdaju u podršku Austrije na putu reformi u pravcu pridruženju Evropskoj uniji. Štokera je prethodno ispred Palate Srbije dočekao premijer Srbije Đuro Macut, nakon čega je održan plenarni sastanak delegacija dve vlade. Srbija i Austrija potpisale su zajedničku Deklaraciju o daljem produbljivanju
