NBS korigovala projekcije za 2025 - šta se sad očekuje

Bloomberg Adria pre 6 sati  |  Slađana Gavrić
NBS korigovala projekcije za 2025 - šta se sad očekuje

Narodna banka Srbije (NBS) korigovala je procenu inflacije, kao i rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije za ovu godinu.

Guverner NBS Jorgovanka Tabaković istakla je da će inflacija biti iznad gornje granice cilja centralne banke, što je više od 4,5 odsto, dok će rast BDP-a biti manji od ranije projektovanih 3,5 odsto i iznosiće 2,75 odsto. " Međugodišnja inflacija je tokom aprila i maja nastavila da usporava, u skladu sa očekivanjima NBS, da bi u junu, po osnovu rasta cena neprerađene hrane i rasta svetskih cena nafte nakon izbijanja sukoba između Izraela i Irana, ubrzala na 4,6
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

NBS: Trešnje skuplje čak 200 odsto nego pre godinu dana

NBS: Trešnje skuplje čak 200 odsto nego pre godinu dana

Radio 021 pre 2 sata
Pravdanje Jorgovanke Tabaković skupim jagodama i trešnjama

Pravdanje Jorgovanke Tabaković skupim jagodama i trešnjama

Vreme pre 4 sati
Tabaković na predstavljanju avgustovskog izveštaja: Inflacija u nastavku godine oko gornje granice cilja, smanjenje na 4 odsto…

Tabaković na predstavljanju avgustovskog izveštaja: Inflacija u nastavku godine oko gornje granice cilja, smanjenje na 4 odsto tokom 2026.

Blic pre 4 sati
Sektor za ekonomska istraživanja NBS: Trešnje za godinu dana poskupele trostruko - za čak 205 odsto

Sektor za ekonomska istraživanja NBS: Trešnje za godinu dana poskupele trostruko - za čak 205 odsto

N1 Info pre 5 sati
Trešnje skuplje 205 posto! Paprene cene voća i povrća najviše „doprinele“ rastu inflacije! Nbs: Poskupljenje struje oko sedam…

Trešnje skuplje 205 posto! Paprene cene voća i povrća najviše „doprinele“ rastu inflacije! Nbs: Poskupljenje struje oko sedam odsto uzeto u obzir u projekciji za 2026.

Dnevnik pre 5 sati
Da li je poskupljenje struje uzeto u obzir u projekciji inflacije NBS?

Da li je poskupljenje struje uzeto u obzir u projekciji inflacije NBS?

Telegraf pre 5 sati
Jakovljević: Poskupljenje struje oko sedam odsto uzeto u obzir u projekciji inflacije

Jakovljević: Poskupljenje struje oko sedam odsto uzeto u obzir u projekciji inflacije

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićGuvernerNBSNarodna BankaInflacijaIranIzraelCena nafteBDPNarodna Banka Srbijenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

VIDEO: Pogledajte SNS batinaše sa štanglama kako kreću na građane u Novom Sadu

VIDEO: Pogledajte SNS batinaše sa štanglama kako kreću na građane u Novom Sadu

Radio 021 pre 0 minuta
Kraljevački odbornik: Dok ovaj piroman pali Srbiju, mi se nećemo smiriti dok požar ne ugasimo

Kraljevački odbornik: Dok ovaj piroman pali Srbiju, mi se nećemo smiriti dok požar ne ugasimo

N1 Info pre 55 minuta
Grupe građana protestuju u više gradova u Srbiji, pristalice SNS-a ispred prostorija stranke - Incidenti u Novom Sadu

Grupe građana protestuju u više gradova u Srbiji, pristalice SNS-a ispred prostorija stranke - Incidenti u Novom Sadu

RTV pre 19 minuta
BLOG Protesti širom Srbije: U Novom Sadu građane zasuli pirotehničkim sredstvima

BLOG Protesti širom Srbije: U Novom Sadu građane zasuli pirotehničkim sredstvima

N1 Info pre 19 minuta
(VIDEO) Incident u Novom Sadu: Iz stranačkih prostorija SNS-a pirotehnka na građane

(VIDEO) Incident u Novom Sadu: Iz stranačkih prostorija SNS-a pirotehnka na građane

N1 Info pre 20 minuta