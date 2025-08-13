NBS korigovala projekcije za 2025 - šta se sad očekuje

Narodna banka Srbije (NBS) korigovala je procenu inflacije, kao i rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije za ovu godinu.

Guverner NBS Jorgovanka Tabaković istakla je da će inflacija biti iznad gornje granice cilja centralne banke, što je više od 4,5 odsto, dok će rast BDP-a biti manji od ranije projektovanih 3,5 odsto i iznosiće 2,75 odsto. " Međugodišnja inflacija je tokom aprila i maja nastavila da usporava, u skladu sa očekivanjima NBS, da bi u junu, po osnovu rasta cena neprerađene hrane i rasta svetskih cena nafte nakon izbijanja sukoba između Izraela i Irana, ubrzala na 4,6