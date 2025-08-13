Pravdanje Jorgovanke Tabaković skupim jagodama i trešnjama

Inflacija u Srbiji prevarila je očekvanje Narodne banke, koja ovo poskupljenje troškova života objašnjava višom silom i studentskom aktivnošću. Ipak, nije sve tako

Gotovo dva procenta viša je međugodišnja inflacija u državi, nego što je Narodna banka Srbije očekivala, a ni rast BDP-a neće biti kako su se nadali. Jorgovanka Tabaković pravda se poskupljenjem voća, čije su cene u julu imale međugodišnji rast od 36 odsto. Ispada da je razlog poskupljenja i inflacije – viša sila. Jer je do vrtoglavih cena voća došlo zbog sunca tokom zime, mraza u proleće i suše početkom leta, koji su učinili da prinosi voća budu osetno manji, a