NBS: Trešnje skuplje čak 200 odsto nego pre godinu dana

Trenutno, cene voća i povrća daju najveći doprinos inflaciji, rekao je direktor Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku u Narodnoj banci Srbije Savo Jakovljević.

O kakvim razmerama rasta ovih cena se radi pokazuju podaci prema kojima su jabuke u odnosu na pre godinu dana poskupele za 51 odsto, maline za 50 odsto, kajsije za 70 odsto, breskve za 87 odsto, a trešnje za čak - 205 odsto. Prema njegovim rečima u prvoj polovini godine, rast cena voća je iznosio 28 odsto, što je dvostruko više od petogodišnjeg proseka, a takva kretanja su zabeležena i u zemljama iz kojih uvozimo voće kada je kod nas slabiji rod. "Svuda je