Danas sunčano i veoma toplo

Danas pre 2 sata  |  Fonet
Danas sunčano i veoma toplo

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će meteorološki uslovi biti izrazito pogodni za izbijanje i širenje požara na otvorenom.

Prema prognozi RHMZ, danas će duvati slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak istočni i jugoistočni. Do kraja sedmice biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a u Beogradu oko 36 stepeni. Zavod je upozorio da će meteorološki uslovi biti izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina u kombinaciji sa sunčanim vremenom
