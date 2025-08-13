Srpska lista na godišnjicu ubistva dece u Goraždevcu: Nekažnjivost dala podstrek novim zločinima

Danas pre 3 sata  |  Kosovo Online
Srpska lista na godišnjicu ubistva dece u Goraždevcu: Nekažnjivost dala podstrek novim zločinima
Srpska lista saopštila je da se danas sećamo jednog od najtežih i najbolnijih dana za srpski narod, kada su pre više od dve decenije, dok su u letnjem danu bezbrižno uživali u kupanju, zverski ubijeni dečaci – Pantelija Dakić i Ivan Jovović, a više njihovih vršnjaka teško ranjeno, ukazujući da je nekažnjivost tog – dala podstrek novim zločinima. Srpska lista u saopštenju podvlači da je zločin počinjen nad nedužnom srpskom decom do danas ostao nekažnjen.
