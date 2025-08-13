U Goraždevcu obeležene 22 godine od ubistva dece na Bistrici

Beta pre 2 sata

Danas se navršava 22 godine od zločina u Goraždevcu kada su 13. avgusta 2003. godine, tokom kupanja u reci Bistrici, ubijeni Panto Dakić (12) i Ivan Jovović (19), dok je još četvoro mladih ranjeno.

Parastos stradalima služen je ispred crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu u 10 časova, a službu je predvodio iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.

U napadu na Bistrici poginuli su Ivan Jovović (19) i Panto Dakić (12), dok je njih četvoro ranjeno: Bogdan Bukumirić, Dragana Srbljak, Marko Bogićević i Đorđe Ugrenović.

Počinioci ovog zločina nikada nisu pronađeni, a EULEX je zvanično obustavio istragu.

(Beta, 13.08.2025)