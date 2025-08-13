Studenti pozivaju večeras na proteste: Gde su sve okupljanja i kada?

Studenti u blokadi pozvali su građane da večeras izađu na proteste u više gradova.

Oni su na svom Instagram nalogu napisali: „20.00. Probudi se“. U jednom od komentara na ovu najavu, oglasili su se studenti u blokadi FON-a, koji su napisali: „Neće im proći! Svi na ulice“. Protesti u Čačku i Gornjem Milanovcu najavljeni su za večeras u 19 časova, zbog napada na građane koji su protestovali u Vrbasu i Bačkoj Palanci. Grupa građana „Građani Čačka u blokadi“ pozvala je na protest ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Čačku. Okupljanje