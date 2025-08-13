Zvezda očekivano bez Ivanića, ali sa jednom izmenom počinje protiv Leha

Danas pre 2 sata  |  M. L.
Zvezda očekivano bez Ivanića, ali sa jednom izmenom počinje protiv Leha

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas dočekuju Leh u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

U prvom duelu u Poljskoj Zvezda je slavila sa 3:1. Treneri su odredili timove za ovaj susret. Očekivano u timu Zvezde nema povređenog Mirka Ivanića, a od prvog minuta su tu Babika i Olajinka koji će igrati umesto Milsona koji je počeo duel u Poljskoj, Crvena zvezda: Mateus, Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan, Krunić, Elšnik, Babika, Olajinka, Duarte, Endiaj. Kao što je i najavljeno, kod Leha nema ni Jagela ni Golizadeha. Leh: Mrozek, Pereira, Skšipčak, Milić,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Sportske.net pre 1 sat
Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Kurir pre 1 sat
Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Sportske.net pre 1 sat
Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Sputnik pre 1 sat
"Glupave kartone pravimo..." Milojević opominje posle Leha: Skrenuli smo im pažnju, nije dobro...

"Glupave kartone pravimo..." Milojević opominje posle Leha: Skrenuli smo im pažnju, nije dobro...

Kurir pre 1 sat
David luiz? "Ne mogu da dočekam" - hit izjava Šerifa! (video)

David luiz? "Ne mogu da dočekam" - hit izjava Šerifa! (video)

Kurir pre 1 sat
Fudbaleri Zvezde na skeneru Kurira posle revanša sa lehom: Evo koji igrač je pravo blago, a ko se muči sve više i više

Fudbaleri Zvezde na skeneru Kurira posle revanša sa lehom: Evo koji igrač je pravo blago, a ko se muči sve više i više

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaPoljska

Sport, najnovije vesti »

Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Milojeviću kartoni glavna briga: "Neki su bili u žaru borbe, neki bezveze..."

Sportske.net pre 1 sat
Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Goreće marakana protiv kiprana: Crvena zvezda pustila u prodaju ulaznice za Pafos

Kurir pre 1 sat
Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Šerif: "David Luiz? Ne mogu da dočekam!"

Sportske.net pre 1 sat
Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Milojević posle remija u Beogradu: Veći deo posla smo uradili u Poljskoj

Sputnik pre 1 sat
Međedović nije uspeo da iznenadi Alkarasa

Međedović nije uspeo da iznenadi Alkarasa

Sputnik pre 1 sat