Zvezda očekivano bez Ivanića, ali sa jednom izmenom počinje protiv Leha

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas dočekuju Leh u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

U prvom duelu u Poljskoj Zvezda je slavila sa 3:1. Treneri su odredili timove za ovaj susret. Očekivano u timu Zvezde nema povređenog Mirka Ivanića, a od prvog minuta su tu Babika i Olajinka koji će igrati umesto Milsona koji je počeo duel u Poljskoj, Crvena zvezda: Mateus, Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan, Krunić, Elšnik, Babika, Olajinka, Duarte, Endiaj. Kao što je i najavljeno, kod Leha nema ni Jagela ni Golizadeha. Leh: Mrozek, Pereira, Skšipčak, Milić,