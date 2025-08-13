uživo Austrijski kancelar u Srbiji: Svečani doček za Kristijana Štokera ispred Palate Srbija i sastanci sa Macutom i Vučićem

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo Austrijski kancelar u Srbiji: Svečani doček za Kristijana Štokera ispred Palate Srbija i sastanci sa Macutom i Vučićem…

Kancelar Austrije Kristijan Štoker boravi u poseti Srbiji.

Njega je ispred Palate Srbija dočekao premijer Đuro Macut, nakon čega će uslediti sastanak Macuta i Štokera, kao i plenarni sastanak delegacija dve vlade. Potovom je predviđen i sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Tanjug/Vladimir Sporčić 11.49 Vučić sa Štokerom Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom u Palati Srbija. Vučić i Štoker će, posle tet-a-tet sastanka, održati zajedničku konferenciju za
