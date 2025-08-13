"Danas": Ispred prostorija SNS-a na Bulevaru sinoć bio i muškarac osuđen za pokušaj ubistva

Moj Novi Sad pre 1 sat
"Danas": Ispred prostorija SNS-a na Bulevaru sinoć bio i muškarac osuđen za pokušaj ubistva

U noći između utorka i srede ispred prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo je do incidenta kada su se okupili građani, revoltirani napadom pristalica SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Kordon policije je stao između građana i prostorija, a onda su izašle pristalice vladajuće stranke među kojima se. kako piše Danas, nalazilo i jedno pravosnažno osuženo lice za pokušaj ubistva. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se kako jedan krupniji muškarac u plavoj majici izlazi iz prostorija SNS-a, držeći stolicu na rasklapanje u rukama, a potom baca nju među građane i posle, što god mu se našlo od rukama. TRENUTNA SITUACIJA U NOVOM SADU!⚠️
