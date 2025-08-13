Ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu muškarac osuđen za pokušaj ubistva

Ozon press pre 2 sata
Ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu muškarac osuđen za pokušaj ubistva

Sinoć je ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu došlo je do incidenta kada su se okupili građani, revoltirani napadom pristalica SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Kordon policije je stao između građana i prostorija, a onda su izašle pristalice vladajuće stranke među kojima se nalazilo i jedno pravosnažno osuženo lice za pokušaj ubistva. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se kako jedan krupniji muškarac u plavoj majici izlazi iz prostorija SNS-a, držeći stolicu na rasklapanje u rukama. U pitanju je Jovan Coja Kecman, bivši vođa navijačke grupe „Korida“ fudbalskog kluba „Novi Sad“ koji je osuđen za ubistvo u
Ključne reči

FudbalNovi SadSNSBačkaBačka PalankaVrbas

