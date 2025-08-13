U Čačku i Gornjem Milanovcu večeras protesti solidarnosti sa građanima Vrbasa i Bačke Palanke

Protesti u Čačku i Gornjem Milanovcu najavljeni su za večeras u 19 časova, zbog napada na građane koji su protestovali u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Grupa građana „Građani Čačka u blokadi“ pozvala je na protest ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Čačku. „Dok građani mirno protestuju, nasilnici, mafijaši i teroristi ih napadaju petardama, kamenicama i pirotehnikom“, navodi se u pozivu koji je objavljen na društvenoj mreži Instagram. Dodali su da „policija ne hapsi napadače – ona ih dovodi, štiti i dopušta im da nekažnjeno širi strah po ulicama“. Okupljanje građana u Gornjem Milanovcu najavljeno je