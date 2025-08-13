U Čačku i Gornjem Milanovcu večeras protesti solidarnosti sa građanima Vrbasa i Bačke Palanke

Nedeljnik pre 1 sat
U Čačku i Gornjem Milanovcu večeras protesti solidarnosti sa građanima Vrbasa i Bačke Palanke

Protesti u Čačku i Gornjem Milanovcu najavljeni su za večeras u 19 časova, zbog napada na građane koji su protestovali u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Grupa građana „Građani Čačka u blokadi“ pozvala je na protest ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Čačku. „Dok građani mirno protestuju, nasilnici, mafijaši i teroristi ih napadaju petardama, kamenicama i pirotehnikom“, navodi se u pozivu koji je objavljen na društvenoj mreži Instagram. Dodali su da „policija ne hapsi napadače – ona ih dovodi, štiti i dopušta im da nekažnjeno širi strah po ulicama“. Okupljanje građana u Gornjem Milanovcu najavljeno je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

PSG Novog Sada i opozicija u Nišu otraže ostavke Dačića i Vasiljevića

PSG Novog Sada i opozicija u Nišu otraže ostavke Dačića i Vasiljevića

Danas pre 47 minuta
„Mama je skočila da me odbrani“: Ćerka žene koju je policajac ošamario ispred SNS-a na Vračaru otkriva šta se desilo

„Mama je skočila da me odbrani“: Ćerka žene koju je policajac ošamario ispred SNS-a na Vračaru otkriva šta se desilo

Nova pre 1 sat
„Dačić i Vasiljević da podnesu ostavke – ponizili policiju“

„Dačić i Vasiljević da podnesu ostavke – ponizili policiju“

Nova pre 1 sat
Građani Čačka i Gornjeg Milanovca pozivaju na protest solidarnosti sa meštanima Vrbasa i Bačke Palanke

Građani Čačka i Gornjeg Milanovca pozivaju na protest solidarnosti sa meštanima Vrbasa i Bačke Palanke

Nova pre 1 sat
Protest u Staroj Pazovi protiv nasilja vlasti nakon incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci

Protest u Staroj Pazovi protiv nasilja vlasti nakon incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci

In medija pre 1 sat
U Čačku i Gornjem Milanovcu večeras od 19 časova protesti solidarnosti sa građanima Vrbasa i Bačke Palanke

U Čačku i Gornjem Milanovcu večeras od 19 časova protesti solidarnosti sa građanima Vrbasa i Bačke Palanke

Danas pre 1 sat
VIDEO: JKP "Čistoća" čistila prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja

VIDEO: JKP "Čistoća" čistila prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSrpska napredna strankaSNSBačkaBačka PalankaVrbas

Društvo, najnovije vesti »

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja na požare do 17. avgusta

Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja na požare do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 38 minuta
Studenti u blokadi objavili spisak lokacija večerašnjih protesta

Studenti u blokadi objavili spisak lokacija večerašnjih protesta

N1 Info pre 7 minuta
Obišli smo krug motorom, od redakcije Danasa i nazad: Evo kako izgleda centar Beograda opterećen radovima (FOTO)

Obišli smo krug motorom, od redakcije Danasa i nazad: Evo kako izgleda centar Beograda opterećen radovima (FOTO)

Danas pre 12 minuta
Sinicki: Kvantna medicina otkriva bolesti pre pojavljivanja, velika prednost u lečenju

Sinicki: Kvantna medicina otkriva bolesti pre pojavljivanja, velika prednost u lečenju

RTV pre 7 minuta
Neodstatak litijuma u mozgu okidač za Alchajmerovu bolest

Neodstatak litijuma u mozgu okidač za Alchajmerovu bolest

RTV pre 32 minuta