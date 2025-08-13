Na današnji dan, 13. avgust

Na današnji dan, dogodilo se: 1521. Španski osvajač Ernan Kortes (Hernan Cortes) zauzeo je i razorio, nakon tromesečne opsade, asteški grad Tenočtitlan (Meksiko Siti). 1624. Francuski kralj Luj XIII (Louis) postavio je za prvog ministra kardinala Rišeljea (Risselieu). 1792. Francuski revolucionari su uhapsili članove kraljevske porodice, tri dana nakon ukidanja monarhije i zbacivanja kralja Luja XVI (Louis). 1814. Holanđani su ustupili Velikoj Britaniji Rt Dobre