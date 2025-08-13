Vremeplov: Dogodio se boj na Mišaru

RTV pre 7 sati
NOVI SAD - Na današnji dan 1806. godine dogodio se boj na Mišaru, jedna je od najznačajnijih srpskih pobeda u Prvom srpskom ustanku. Ustanički vođa Karađorđe dočekao je Turke na uzvišenju kod sela Mišar nedaleko od Šapca. Napadu neuporedivo brojnijih Turaka Srbi su uspešno su odolevali, da bi usledio napad srpske konjice, pod vođstvom Pop-Luke Lazarevića i Prote Mateje Nenadovića, s desnog boka. Ostaci poraženih Turaka su se posle velikih gubitaka povukli nazad u Bosnu. Karađorđe je ukupno raspolagao sa

Danas je sreda, 13. avgust, 2025. godine. 1521 - Slomivši otpor Asteka španski osvajač Ernan Kortes zauzeo je i razorio Tenočtitlan, sadašnji Sijudad Meksiko. 1624 - Francuski kralj Luj XIII postavio je za prvog ministra, odnosno predsednika vlade, kardinala Armana Rišeljea, ličnost koja će odigrati izuzetnu ulogu u istoriji Francuske. 1792 - Francuski revolucionari uhapsili su članove kraljevske porodice Burbon tri dana posle ukidanja monarhije i zbacivanja kralja
