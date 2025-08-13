Vučić: Srbija ne želi da bude deo NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da zvanični Beograd ne želi da država bude deo bilo koje šire vojne organizacije, pa ni NATO saveza.

On je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom u Beogradu kazao i da Srbija ima dobre odnose sa NATO, te da će „nastaviti da ih gradi“. „Ne želimo da budemo deo bilo koje šire (vojne) organaizacije“, kazao je Vučić ti podsetio da je Srbiija vojno neutralna država. „imamo dobre odnose“ On je tako, na pitanje novinar, prokomentarisao izjavu crnogroskog premijera Milojka Spajića koji je, u Podgorici, u utorak, posle