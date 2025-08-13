Dva skutera uletela na trening mladih kajakaša na Tamišu – šestoro povređenih, uhapšen osumnjičeni

RTS pre 16 minuta
Dva skutera uletela na trening mladih kajakaša na Tamišu – šestoro povređenih, uhapšen osumnjičeni

Sinoć oko 19 časova na Tamišu kod Pančeva dva skutera uletela su u grupu dece kajakaša koja su trenirala na reci. Na sreću, nema teže povređenih. Uhapšen 29-godišnjak osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti.

Dok je grupa dece kajakaša uzrasta od 6 do 11 godina trenirala na Tamišu iz pravca Dunava pojavila su se dvojica vozača skutera koji su im se velikom brzinom približavali. Prvi vozač je usporio i zaobišao ih, dok je drugi prošao tik uz njih. "Poizvrtalo je decu. Deca su se istraumirala, neka deca su zadobila lakše povrede od udarca u čamac. Tada sam uzeo sup dasku i krenuo da zaštitim tu decu i opet sam se prodrao kad je spustio gas, da me čuje, da će da udavi
