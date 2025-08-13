Širom Evrope bukte požari, najmanje troje umrlo od posledica toplotnog talasa i vatre

ATINA - Najmanje tri osobe izgubile su život, hiljade su evakuisane širom južne Evrope zbog razornog toplotnog talasa koji podstiče desetine šumskih požara, a crveni meteo-alarmi na snazi su u delovima Italije, Francuske, Španije, Portugala i Balkana, gde temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa, uz ozbiljne rizike po zdravlje stanovništva.

U Španiji, muškarac zaposlen u konjičkom centru preminuo je nakon što je zadobio teške opekotine u mestu Tres Kantos kod Madrida, gde su vetrovi jačine preko 70 km/h rasplamsali vatru u blizini stambenih zona i prisilili stotine ljudi na evakuaciju. Premijer Španije Pedro Sančez izjavio je da spasioci neumorno rade na gašenju požara, apelujući na građane da budu krajnje oprezni jer je zemlja pod ekstremnim rizikom od šumskih požara, prenosi BBC. U španskom regionu