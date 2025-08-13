UKRAJINSKA KRIZA: Tri tačke mirovnog plana Zelenskog; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

RTV pre 26 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Tri tačke mirovnog plana Zelenskog; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.267. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da njegov plan za okončanje rata ima tri tačke i to najpre prekid vatre, zatim pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država i konačno jasne bezbednosne garancije. Evropski lideri održaće virtuelni sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom, povodom njegovog predstojećeg samita s ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Enkoridžu na Aljasci.

Enkoridž, najveći grad američke savezne države Aljaska, koja je nekada bila u vlasništvu Rusije, biće domaćin samita dvojice svetskih lidera, američkog Donalda Trampa i ruskog Vladimira Putina. "U petak ujutru, predsednik Tramp će putovati preko zemlje do Enkoridža na Aljasci, na bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom“, potvrdila je Bela kuća. Portparolka Karolina Levit je izrazila nadu da će sastanak između dvojice predsednika pružiti više
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp i Putin spremaju šok dogovor?! Zelenski besan, Ukrajinci poručuju: "Ne damo ni pedalj zemlje Rusiji!"

Tramp i Putin spremaju šok dogovor?! Zelenski besan, Ukrajinci poručuju: "Ne damo ni pedalj zemlje Rusiji!"

Alo pre 31 minuta
Zelenski: Moj mirovni plan u tri tačke; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

Zelenski: Moj mirovni plan u tri tačke; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

RTS pre 41 minuta
"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

Blic pre 4 sati
„Nemoguće razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine“: Zelenski komentarisao predstojeći sastanak Trampa i Putina

„Nemoguće razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine“: Zelenski komentarisao predstojeći sastanak Trampa i Putina

Danas pre 8 sati
"Moj plan za mir ima tri tačke": Zelenski bacio sve karte na sto: "Nije komplikovan, ali moram da znam ko šta garantuje"

"Moj plan za mir ima tri tačke": Zelenski bacio sve karte na sto: "Nije komplikovan, ali moram da znam ko šta garantuje"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaEUBela kućaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Tri tačke mirovnog plana Zelenskog; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

UKRAJINSKA KRIZA: Tri tačke mirovnog plana Zelenskog; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

RTV pre 26 minuta
Kontrole na granicama: Poljaci brži, Nemci gube milione

Kontrole na granicama: Poljaci brži, Nemci gube milione

Danas pre 1 minut
Uništenje će se odvijati u 4 faze! Naučnici otkrili kako bi tačno izgledala nuklearna zima: "Dim će blokirati Sunce, usledio…

Uništenje će se odvijati u 4 faze! Naučnici otkrili kako bi tačno izgledala nuklearna zima: "Dim će blokirati Sunce, usledio bi mračan period"

Blic pre 36 minuta
"Sastanak veka" skriva pravu istinu: Putinu je veoma potreban samit na Aljasci - niko ne obraća pažnju šta se dešava iza kulisa…

"Sastanak veka" skriva pravu istinu: Putinu je veoma potreban samit na Aljasci - niko ne obraća pažnju šta se dešava iza kulisa

Blic pre 6 minuta
Bum! Kakva izjava viktora orbana! Mogli bismo da organizujemo raspad Ukrajine za 1 dan! Ali...

Bum! Kakva izjava viktora orbana! Mogli bismo da organizujemo raspad Ukrajine za 1 dan! Ali...

Alo pre 36 minuta