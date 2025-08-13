UKRAJINSKA KRIZA: Tri tačke mirovnog plana Zelenskog; Lideri EU danas razgovaraju s Trampom o sastanku na Aljasci

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.267. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da njegov plan za okončanje rata ima tri tačke i to najpre prekid vatre, zatim pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Država i konačno jasne bezbednosne garancije. Evropski lideri održaće virtuelni sastanak s američkim predsednikom Donaldom Trampom, povodom njegovog predstojećeg samita s ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Enkoridžu na Aljasci.

Enkoridž, najveći grad američke savezne države Aljaska, koja je nekada bila u vlasništvu Rusije, biće domaćin samita dvojice svetskih lidera, američkog Donalda Trampa i ruskog Vladimira Putina. "U petak ujutru, predsednik Tramp će putovati preko zemlje do Enkoridža na Aljasci, na bilateralni sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom“, potvrdila je Bela kuća. Portparolka Karolina Levit je izrazila nadu da će sastanak između dvojice predsednika pružiti više