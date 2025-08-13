Austrijski kancelar u Beogradu podržao evropske integracije država Zapadnog Balkana

Austrijski kancelar Kristijan Štoker (Christian Stocker) u sredu je u Beogradu izrazio podršku evropskim integracijama država Zapadnog Balkana, uz ocenu da region treba zaštititi od pokušaja destabilizacije, ali i istakao neophodnost sprovođenja reformi i vladavine prava.

Štoker je na konferenciji za novinare s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je "u svetlu ruskog napada i rata u Ukrajini, stabilnost na Zapadnom Balkanu suštinski važna za EU, pa i za Austriju". "Utoliko mi je važnije da spomenem da sve zemlje na Zapadnom Balkanu neraskidivo pripadaju evropskoj porodici i bitno je i da se region zaštiti od pokušaja destabilizacije i da se osnovi stubovi EU – ljudska prava, sloboda govora i demokratski suživot – prenesu i