Drama na Tamišu: Uhapšen muškarac koji je skuterom naleteo na decu

Na reci Tamiš u Pančevu, dogodio se stravičan incident kada je muškarac na skuteru, navodno u alkoholisanom stanju, velikom brzinom prošao kroz grupu dece iz Kajak-kanu kluba Pančevo koja su imala trening.

Više dece je povređeno, a događaj je izazvao šok i paniku među roditeljima i očevicima. Majka jednog od povređene dece izjavila je za lokalni portal da je situacija bila “pakao” i da su deca vrištala. Prema njenim rečima, trener je pokušao da zaustavi muškarca na skuteru, ali je on nastavio da divlja, čak pokušavajući da pregazi trenera. U incidentu su, prema izjavama očevidaca, povređena deca uzrasta od šest do deset godina. Jedna devojčica je zadobila ogrebotine