Drama na Tamišu: Uhapšen muškarac koji je skuterom naleteo na decu

Serbian News Media pre 1 sat
Drama na Tamišu: Uhapšen muškarac koji je skuterom naleteo na decu

Na reci Tamiš u Pančevu, dogodio se stravičan incident kada je muškarac na skuteru, navodno u alkoholisanom stanju, velikom brzinom prošao kroz grupu dece iz Kajak-kanu kluba Pančevo koja su imala trening.

Više dece je povređeno, a događaj je izazvao šok i paniku među roditeljima i očevicima. Majka jednog od povređene dece izjavila je za lokalni portal da je situacija bila “pakao” i da su deca vrištala. Prema njenim rečima, trener je pokušao da zaustavi muškarca na skuteru, ali je on nastavio da divlja, čak pokušavajući da pregazi trenera. U incidentu su, prema izjavama očevidaca, povređena deca uzrasta od šest do deset godina. Jedna devojčica je zadobila ogrebotine
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Ovo je Milan koji je skuterom gazio decu na kajaku Najnoviji detalji drame na reci Tamiš u Pančevu

Ovo je Milan koji je skuterom gazio decu na kajaku Najnoviji detalji drame na reci Tamiš u Pančevu

Alo pre 2 minuta
Ovo je Milan Jakovljević koji je skuterom na Tamišu gazio decu: Sve počelo nakon sukoba sa njihovim trenerom

Ovo je Milan Jakovljević koji je skuterom na Tamišu gazio decu: Sve počelo nakon sukoba sa njihovim trenerom

Telegraf pre 7 minuta
Ovo je pančevac koji je divljao skuterom na tamišu i povredio decu: Umalo pobio maloletnike koji su trenirali na reci (foto)

Ovo je pančevac koji je divljao skuterom na tamišu i povredio decu: Umalo pobio maloletnike koji su trenirali na reci (foto)

Kurir pre 23 minuta
„Viknuo sam da uspori kako ne bi podavio decu, a on se okrenuo, napravio krug i počeo da se vrti oko dece“: Trener kajakaša…

„Viknuo sam da uspori kako ne bi podavio decu, a on se okrenuo, napravio krug i počeo da se vrti oko dece“: Trener kajakaša otkrio detalje nezapamćenog incidenta na Tamišu

Nova pre 17 minuta
Hapšenje u Pančevu: Pregazio skuterom decu u kajaku na Tamišu

Hapšenje u Pančevu: Pregazio skuterom decu u kajaku na Tamišu

NIN pre 1 sat
„Vozač skutera je tada krenuo da pregazi trenera koji je bio na dasci“: Majka povređenog deteta ispričala šta se dešavalo na…

„Vozač skutera je tada krenuo da pregazi trenera koji je bio na dasci“: Majka povređenog deteta ispričala šta se dešavalo na Tamišu, kada se muškarac zaleteo vozilom na decu u vodi

Nova pre 1 sat
"Prešao mu je preko: Glave!" Novi detalji drame na Tamišu: Posvađao se sa trenerom, pa na skuteru divljao rekom, povređena…

"Prešao mu je preko: Glave!" Novi detalji drame na Tamišu: Posvađao se sa trenerom, pa na skuteru divljao rekom, povređena deca!

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevosrbija

Sport, najnovije vesti »

Zid koji je delio Evropu skoro 30 godina

Zid koji je delio Evropu skoro 30 godina

BBC News pre 13 minuta
Bomba! Šerif ima ponudu vrednu 10 miliona evra! Hoće li ga zvezda zadržati?! Sjajni napadač blizu odlaska sa Marakane, evo…

Bomba! Šerif ima ponudu vrednu 10 miliona evra! Hoće li ga zvezda zadržati?! Sjajni napadač blizu odlaska sa Marakane, evo svih detalja!

Kurir pre 2 minuta
Slavni Francuz najavio kraj karijere

Slavni Francuz najavio kraj karijere

Vesti online pre 8 minuta
Šerif Endiaje blizu odlaska iz Crvene zvezde

Šerif Endiaje blizu odlaska iz Crvene zvezde

Sport klub pre 13 minuta
Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Vladan Milojević je sa samo 19 godina srce poklonio njoj, Danijela je njegova amajlija

Hello pre 7 minuta