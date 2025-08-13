Tramp rasporedio Nacionalnu gardu u Vašingtonu zbog kriminala

Pripadnici Nacionalne garde Sjedinjenih Država počeli su da patroliraju ulicama Vašingtona, nakon što je predsednik Donald Tramp doneo odluku o raspoređivanju trupa i preuzimanju kontrole nad lokalnom policijom.

Ovu odluku Tramp je opravdao tvrdnjama da je “nasilni kriminal izvan kontrole” u glavnom gradu, javlja BBC. Oklopna vozila su primećena u urbanim centrima i turističkim delovima grada. Planirano je raspoređivanje 800 pripadnika Nacionalne garde i 500 federalnih policajaca. Do sada su federalni agenti uhapsili 23 osobe zbog raznih krivičnih dela, a portparolka Bele kuće, Karolina Livit, izjavila je da je “ovo samo početak”. Povod za ovu akciju je 100. ubistvo u