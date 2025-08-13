Tramp rasporedio Nacionalnu gardu u Vašingtonu zbog kriminala

Serbian News Media pre 1 sat
Tramp rasporedio Nacionalnu gardu u Vašingtonu zbog kriminala

Pripadnici Nacionalne garde Sjedinjenih Država počeli su da patroliraju ulicama Vašingtona, nakon što je predsednik Donald Tramp doneo odluku o raspoređivanju trupa i preuzimanju kontrole nad lokalnom policijom.

Ovu odluku Tramp je opravdao tvrdnjama da je “nasilni kriminal izvan kontrole” u glavnom gradu, javlja BBC. Oklopna vozila su primećena u urbanim centrima i turističkim delovima grada. Planirano je raspoređivanje 800 pripadnika Nacionalne garde i 500 federalnih policajaca. Do sada su federalni agenti uhapsili 23 osobe zbog raznih krivičnih dela, a portparolka Bele kuće, Karolina Livit, izjavila je da je “ovo samo početak”. Povod za ovu akciju je 100. ubistvo u
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu kao deo Trampove politike protiv kriminala

Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu kao deo Trampove politike protiv kriminala

Beta pre 1 sat
Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu kao deo Trampove politike protiv kriminala

Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu kao deo Trampove politike protiv kriminala

Radio sto plus pre 17 minuta
Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu Vojska opkolila grad, situacija je kritična (video)

Nacionalna garda raspoređena u Vašingtonu Vojska opkolila grad, situacija je kritična (video)

Alo pre 1 sat
Oklopna vozila i barikade: Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu

Oklopna vozila i barikade: Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu

Danas pre 1 sat
VIDEO: Nacionalna garda patrolira Vašingtonom po naredbi Trampa

VIDEO: Nacionalna garda patrolira Vašingtonom po naredbi Trampa

Radio 021 pre 1 sat
Tramp poslao Nacionalnu gardu na ulice Vašingtona

Tramp poslao Nacionalnu gardu na ulice Vašingtona

Nova pre 1 sat
Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu: Oklopna vozila na ulicama (FOTO/VIDEO)

Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu: Oklopna vozila na ulicama (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonBBCBela kućaDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Uživo (foto, video) bez predaha u vatrenom obruču! Buknuli novi požari, izdato hitno upozorenje, evakuisana majka sa decom…

Uživo (foto, video) bez predaha u vatrenom obruču! Buknuli novi požari, izdato hitno upozorenje, evakuisana majka sa decom: Sutra Dan žalosti u Crnoj Gori

Blic pre 13 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 8 minuta
Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Blic pre 13 minuta
Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

RTS pre 13 minuta
Crnu goru pustoše jezivi požari, scene koje teraju suze na oči! Meštani pomažu vatrogascima, bukti vatra oko Fundine, strah i…

Crnu goru pustoše jezivi požari, scene koje teraju suze na oči! Meštani pomažu vatrogascima, bukti vatra oko Fundine, strah i nezivesnost sve veći! (video)

Kurir pre 13 minuta