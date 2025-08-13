Vojnici Nacionalne garde patroliraju u Vašingtonu kao deo Trampove politike protiv kriminala

Beta pre 2 sata

 Pripadnici Nacionalne garde SAD počeli su da patroliraju ulicama Vašingtona, dan nakon što je predsednik Donald Tramp rasporedio trupe u glavnom gradu i preuzeo kontrolu nad lokalnom policijom, tvrdeći da je nasilni kriminal izvan kontrole, javlja danas Bi-Bi-Si (BBC).

Oklopna vozila su primećena u urbanim centrima i turističkim mestima u utorak uveče.

Zvaničnici su rekli da se očekuje raspoređivanje 800 pripadnika Nacionalne garde, kao i 500 federalnih policajaca. Viđeni su kako podižu barikade ispred nekoliko vladinih zgrada i fotografišu se sa turistima.

Dvadeset tri osobe su uhapsili federalni agenti, prema rečima portparolke Bele kuće Karoline Livit. Ona je rekla da su hapšenja izvršena zbog ubistava, oružanih prestupa, trgovine drogom, nepristojnih radnji, praćenja, nepažljive vožnje i drugih krivičnih dela. "Ovo je samo početak", rekla je Livit.

Ovo dolazi nakon što je pokrenuta potraga za naoružanim napadačem koji je ubio čoveka u ponedeljak uveče u Logan Serklu, jednom od najmodernijih naselja Vašingtona, samo par kilometara od Bele kuće. To je bilo 100. ubistvo zabeleženo u Vašingtonu ove godine, prema lokalnim medijima.

Gradonačelnica Vašingtona, demokrata Mjuriel Bauzer, koja je negirala da je kriminal van kontrole u tom gradu, opisala je raspoređivanje trupa kao "autoritarni potez".

Studije pokazuju da je stopa ubistava u prestonici viša od prosečne u poređenju sa drugim većim gradovima u SAD. Prema podacima o kriminalu koje je objavila policija Vašingtona, nasilni prestupi su dostigli vrhunac 2023. godine i pali su za 35 odsto prošle godine na najniži nivo u poslednje tri decenije.

Međutim, predsednik policijskog sindikata okruga Kolumbija Greg Pemberton osporio je te brojke, prethodno optužujući gradsku policijsku upravu da "namerno falsifikuje podatke o kriminalu, stvarajući lažnu priču o smanjenom kriminalu dok zajednice pate".

Tramp, republikanac, takođe je pretio sličnim raspoređivanjem snaga i u Njujorku i Čikagu, dva druga grada pod kontrolom demokrata.

(Beta, 13.08.2025)

