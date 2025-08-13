VIDEO: Nacionalna garda patrolira Vašingtonom po naredbi Trampa

VIDEO: Nacionalna garda patrolira Vašingtonom po naredbi Trampa

Pripadnici Nacionalne garde SAD počeli su da patroliraju ulicama Vašingtona, dan nakon što je predsednik Donald Tramp rasporedio trupe u glavnom gradu i preuzeo kontrolu nad lokalnom policijom, javlja BBC.

Oklopna vozila su primećena u urbanim centrima i turističkim mestima u utorak uveče. Zvaničnici su rekli da se očekuje raspoređivanje 800 pripadnika Nacionalne garde, kao i 500 federalnih policajaca. Viđeni su kako podižu barikade ispred nekoliko vladinih zgrada i fotografišu se sa turistima. Dvadeset tri osobe su uhapsili federalni agenti, prema rečima portparolke Bele kuće Karoline Livit. Ona je rekla da su hapšenja izvršena zbog ubistava, oružanih prestupa,
