Kijev ukida ograničenja na putovanja u inostranstvo muškarcima od 18 do 21 godine: Zelenski uputio zahtev

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kijev ukida ograničenja na putovanja u inostranstvo muškarcima od 18 do 21 godine: Zelenski uputio zahtev
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je zatražio od vlade da ukine ograničenja na putovanja u inostranstvo za ukrajinske muškarce starosti između 18 i 21 godine. "Verujem da je ovo pozitivna odluka i da će pomoći mnogim mladim Ukrajincima da održe veze sa Ukrajinom i ostvare se u Ukrajini, pre svega u sferi obrazovanja", rekao je Zelenski, prenosi Rojters. Većina muškaraca starosti između 18 i 60 godina, koji se smatraju sposobnim za vojnu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Zelenski ukida ograničenja putovanja za muškarce od 18 do 21 godine

Zelenski ukida ograničenja putovanja za muškarce od 18 do 21 godine

Blic pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersKijevRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zelenski ukida ograničenja putovanja za muškarce od 18 do 21 godine

Zelenski ukida ograničenja putovanja za muškarce od 18 do 21 godine

Blic pre 12 minuta
"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

"Ne mogu da donose odluke o Ukrajini": Zelenski uoči sastanka Trampa i Putina: "Verujem da predsednik Amerike to razume"

Blic pre 1 sat
Češka nabavlja moćne "leoparde": Odobrena kupovina 44 tenka po ceni od 1,6 milijardi dolara

Češka nabavlja moćne "leoparde": Odobrena kupovina 44 tenka po ceni od 1,6 milijardi dolara

Blic pre 47 minuta
U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

U Briselu se puca kao na Divljem zapadu

Politika pre 1 sat
Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem…

Jedna poruka otkrila jezivu istinu: Supruga policajca optužena da je strane radnice u svom domu držala kao robove, pod ključem i bez plate

Blic pre 2 sata