Artiljerija grupe „Jug“ uništila je iz haubice „msta B“ punkt za upravljanje dronovima i privremenu bazu oružanih snaga Ukrajine kod naselja Berestok na konstantinovskom pravcu u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Protivtenkovski sistem „metis“ grupe „Zapad“ uništio je uporište ukrajinskih snaga koje je sprečavalo napredovanje jurišnih grupa na krasnolimanskom pravcu. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći 46 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti. Ministarstvo odbrane je preciziralo da je 15 bespilotnih letelica oboreno iznad Brjanske oblasti, 11 iznad teritorije Volgogradske oblasti, sedam iznad Rostovske oblasti, pet iznad Krasnodarskog kraja, dve iznad