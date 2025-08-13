Haubica ciljala bazu

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik (A. S.)
Haubica ciljala bazu

Artiljerija grupe „Jug“ uništila je iz haubice „msta B“ punkt za upravljanje dronovima i privremenu bazu oružanih snaga Ukrajine kod naselja Berestok na konstantinovskom pravcu u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Protivtenkovski sistem „metis“ grupe „Zapad“ uništio je uporište ukrajinskih snaga koje je sprečavalo napredovanje jurišnih grupa na krasnolimanskom pravcu. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći 46 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti. Ministarstvo odbrane je preciziralo da je 15 bespilotnih letelica oboreno iznad Brjanske oblasti, 11 iznad teritorije Volgogradske oblasti, sedam iznad Rostovske oblasti, pet iznad Krasnodarskog kraja, dve iznad
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 8 minuta
Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

RTS pre 13 minuta
FSB sprečio saučesnika Kijeva da podmetne požare na Transsibirskoj železnici /video/

FSB sprečio saučesnika Kijeva da podmetne požare na Transsibirskoj železnici /video/

Sputnik pre 38 minuta
Tramp će danas održati virtuelni sastanak sa evropskim liderima i Zelenskim

Tramp će danas održati virtuelni sastanak sa evropskim liderima i Zelenskim

NIN pre 58 minuta
"Imam plan za okončanje rata u tri tačke": Zelenski: Prekid vatre, pregovori i bezbednosne garancije

"Imam plan za okončanje rata u tri tačke": Zelenski: Prekid vatre, pregovori i bezbednosne garancije

Kurir pre 38 minuta
Bela kuća potvrdila: Satanak Trampa i Putina u Enkoridžu

Bela kuća potvrdila: Satanak Trampa i Putina u Enkoridžu

Danas pre 18 minuta
Zapadne velesile ćute o ovome Orban postavio ključno pitanje uoči samita Putina i Trampa

Zapadne velesile ćute o ovome Orban postavio ključno pitanje uoči samita Putina i Trampa

Alo pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijavestisvetRat u UkrajiniFront

Svet, najnovije vesti »

Uživo (foto, video) bez predaha u vatrenom obruču! Buknuli novi požari, izdato hitno upozorenje, evakuisana majka sa decom…

Uživo (foto, video) bez predaha u vatrenom obruču! Buknuli novi požari, izdato hitno upozorenje, evakuisana majka sa decom: Sutra Dan žalosti u Crnoj Gori

Blic pre 13 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 8 minuta
Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Do Kvon priznao krivicu za veliki kripto prevaru: Preti mu kazna zatvora od 25 godina

Blic pre 13 minuta
Trampova "Zlatna kupola" - kako novi sistem protivraketne odbrane štiti SAD u četiri sloja

Trampova "Zlatna kupola" - kako novi sistem protivraketne odbrane štiti SAD u četiri sloja

RTS pre 13 minuta
Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

Zelenski u Berlinu na video konferenciji s Trampom; Rusi uhapsili agenta Kijeva, hteo da zapali Transibirsku železnicu

RTS pre 13 minuta