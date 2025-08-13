Studenti u blokadi: Večeras u 20 sati izlazimo na ulice

Vreme pre 1 sat
Studenti u blokadi: Večeras u 20 sati izlazimo na ulice

Studenti su pozvali građane na proteste u 20 sati, tokom dana će objaviti lokacije okupljanja

Studenti u blokadi pozvali su preko društvenih mreža građane da večeras u 20 sati izađu na ulice. Oni su na svom Instagram nalogu napisali: „20.00. Probudi se“. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) U jednom od komentara na ovu najavu, oglasili su se studenti u blokadi FON-a koji su napisali: „Neće im proći! Svi na ulice“. Niko nije uplašen Studenti Pravnog u blokadi napisali su da im „ne ostaje ništa drugo“ nego da se
