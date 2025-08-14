Tramp i Putin na nekadašnjoj ruskoj teritoriji: Ovo je strateška baza Elmendorf–Ričardson

Aero.rs pre 57 minuta  |  Igor Salinger
Tramp i Putin na nekadašnjoj ruskoj teritoriji: Ovo je strateška baza Elmendorf–Ričardson

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sutra se sastaje sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Zajedničkoj bazi Elmendorf–Ričardson u Ankoridžu na Aljasci.

Da li je u pitanju dobro promišljen politički potez ili istorijska ironija, predsednici SAD i Rusije sastaju se u ovom veoma delikatnom geopolitičkom trenutku na teritoriji koja je nekada bila deo carske Rusije, ali je prodata SAD za 7,2 miliona dolara Americi – u današnjem novcu nekih 130 miliona dolara. Kao da to nije dovoljno, za mesto susreta odabrana je baza Elmendorf–Ričardson koja je, kao jedna od najisturenijih tačaka prema SSSR tokom Hladnog rata, igrala
