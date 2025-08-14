Stiže nam hladni talas iz Evrope, pljuštaće kiša RHMZ objavio prognozu koja će vas oduševiti

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, kasnije posle podne i uveče na jugoistoku i jugu, a tokom noći i na jugozapadu zemlje umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki savez (RHMZ)

U Beogradu sunčano i veoma toplo uz umeren jugoistočni i istočni vetar, sa najnižom temperaturom od oko 23 stepena, a najvišom dnevnom oko 36 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 21. avgusta, u petak i subotu zadržaće se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a manji pad temperature očekuje se u nedelju i početkom sledeće sedmice kada će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti u intervalu od 30 do 32