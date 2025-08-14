Pakao u Crnoj Gori: Najkritičnije u Podgorici, požari prete kućama i crkvama FOTO/VIDEO

Situacija sa požarima u Crnoj Gori je i dalje teška, a trenutno je najkritičnije u Podgorici i okolini.

Kako je danas izjavio Haris Sijarić iz Službe zaštite i spašavanja, požar u naselju Dinoša u opštini Tuzi, koji je juče buknuo, stavljen pod kontrolu. Sijarić je za TV Prva rekao da je i dalje kritično na Kakaritskoj gori i Piperima gde je požar pretio da zahvati crkve, groblje i kuće. Sijarić je istakao da je situacija jako teška, ali da su sve ekipe na terenu. "Sva mehanizacija je tehnički ispravna i opremljena sa rezervnim delovima, svi smo uhodani, ali je