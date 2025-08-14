Teška saobraćajka na Zrenjaninskom putu: Povređene tri osobe

Teška saobraćajka na Zrenjaninskom putu: Povređene tri osobe

Tri osobe zadobile su teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 19.50 časova na Zrenjaninskom putu. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su sinoć ukupno 117 puta, a od toga su 32 intervencije bile na javnom nestu, uglavnom zbog tuča. Za pomoć su se najviše javljali onkološki pacijenti i hroničari.
