Teška saobraćajka na Zrenjaninskom putu: Povređene tri osobe

Tri osobe zadobile su teške povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 19.50 časova na Zrenjaninskom putu. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su sinoć ukupno 117 puta, a od toga su 32 intervencije bile na javnom nestu, uglavnom zbog tuča. Za pomoć su se najviše javljali onkološki pacijenti i hroničari. Tražite još vesti za temu Hronika? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima politika, društvo, hronika, izbori, situacija na Kosovu i Metohiji, stanje u ratnim