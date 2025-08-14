Incidenti na ulicama Beograda i Novog Sada, protesti širom Srbije

BBC News pre 49 minuta

Reuters Beograd, 13. avgust

Dok širom Balkana besne požari, u Srbiji sve više „bukti“ na političkoj sceni.

Na ulicama Novog Sada su se čuli topovski udari, bačena su pirotehnička sredstva, dok je u Beogradu na nekoliko lokacija policijski kordon razdvajao demonstrante i pristalice vladajuće Srpske napredne stranke.

Napeto je bilo i kod Skupštine Srbije, gde je policija razdvojila dve grupe.

Pristalicama SNS-a u Pionirskom parku, preko puta zgrade Skupštine, u toku večeri se pridružio i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Policija je na Novom Beogradu bacila suzavac, a deo ulica blokiran je kontejnerima.

„Srbijo, probudi se" naziv je akcije studenata kojom su pozvali pristalice širom Srbije da izađu na ulice u znak protesta zbog nasilja nad demonstrantima u Vrbasu u Bačkoj Palanci dan ranije, 12. avgusta.

U Nišu, Smederevu, Kragujevcu, Kraljevu, Beogradu, Pančevu i drugim gradovima kordoni policije čuvali su sedišta SNS-a, ispred kojih je povremeno dolazilo do naguravanja sa demonstrantima.

Jedan policajac je povređen u Novom Sadu, a napada na policiju ima i u drugim gradovima Srbije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u vanrednom obraćanju u sredu uveče.

„Veliki broj naprednjaka prisutan je ispred prostorija, on je veći nego broj onih koji protestuju.

„Kako neko može da govori da je normalno da neki napadaju političke stranke, policija bi obezbedila svaku stranku koju neko hoće da napadne.

„Svi treba da se raziđu i da se uspostavi javni red i mir", rekao je Dačić.

Loše vesti dolaze iz Novog Sada, brutalno su napali sporedne prostorije SNS, ima mnogo povređenih građana, rekao je u sredu uveče Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Dodao je da njegove pristalice „ne žele ništa da ruše", i da on neće pozivati na sukobe.

Najavio je da u „državnom aparatu predstoje velike promene".

Ovo su samo poslednji u nizu avgustovskih incidenata u Srbiji.

Tri dana ranije u Novom Sadu su se dve grupe sukobile posle prekrečavanja grafita sa govorom mržnje, a potom i crtanja srpskih zastava, kao i u Bačkom Petrovcu između pripadnika slovačke nacionalne manjine i vladajuće stranke.

Devetomesečni talas antivladinih protesta u Srbiji počeo je posle pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024, kada je poginulo 16 ljudi.

Usledile su demonstracije, šetnje i studentske blokade, a glavni zahtevi su bili hapšenje i kažnjavanje odgovornih, borba protiv korupcije, ali i raspisivanje izbora.

Pogledajte fotografije sa ulica Beograda, Novog Sada i Pančeva

Novi Sad, 13. avgust

EPA

Demonstranti ispred sedišta SNS-a na Novom Beogradu

Ispred zgrade Vlade Srbije u Beogradu

Protest kod Skupštine Srbije i Ustavnog suda u Beogradu

Sedište SNS-a na Novom Beogradu

021.rs

Policijski kordon u Pančevu

Protest na Novom Beogradu zbog nasilja u nekoliko gradova prethodne noći

Blokada na Novom Beogradu

Blokada saobraćaja ispred Pravnog fakulteta u Beogradu

Protest u Pančevu

Šta se događalo 12. avgusta u Vrbasu i Bačkoj Palanci?

Demonstranti u Vrbasu, Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu su se 12. avgusta uveče okupili ispred lokalnih prostorija SNS, policija je stala između njih, ali nije sprečila incidente u kojima su letele kamenice, flaše, jaja i pirotehnika.

Nemire su podjednako kritikovali i iz SNS-a i iz opozicionih partija.

Na protestu u Vrbasu, gradu u regionu Bačke u Vojvodini, sukobili su se simpatizeri i članovi SNS sa meštanima i studentima.

Na okupljene su 12. avgusta uveče iz pravca prostorija SNS bačene flaše, pirotehnika, kamenice i razni drugi predmeti, preneli su mediji.

Nemiri su bili i u Bačkoj Palanci, ali je protest ranije završen.

„Kordon policije razdvajao je dve grupe i tom prilikom samo u Vrbasu je povređeno 16 policajaca i više od 50 ljudi", rekao je Dragan Vasiljević, direktor policije za Radio televiziju Srbije (RTS).

Privedeno je više ljudi, dodao je.

Protivnici vlasti su se u noći između 12. i 13. avgusta okupili i u Beogradu ispred sedišta SNS u beogradskoj opštini Vračar.

Protest je prošao uz napetosti i guranje sa kordonom policije, prenosi agencija Fonet.

I u Nišu, na jugu Srbije, studenti su organizovali protest ispred sedišta SNS-a, a policija je sprečila okupljene da uđu, prenele su Južne vesti.

Nekoliko pristalica SNS izašlo je iz prostorija stranke, iznelo zastave Srbije i postavilo ih na ulici.

Mediji su preneli da su okupljeni jajima gađali prostorije vladajuće stranke.

Pogledajte video o događajima u Vrbasu i Bačkoj Palanci

U Bačkoj Palanci su se protivnici SNS-a okupili u znak podrške Draganu Prpi koji je rekao da su ga prethodno u Bačkom Petrovcu 10. avgusta fizički napali maskirani ljudi.

U Bačkom Petrovcu su nepoznati muškarci na izložbi neformalne grupe građana Slovaka, pocepali fotografije protesta u Vojvodini, što je dovelo do incidenata.

Događaji u Bačkom Petrovcu tokom Slovačkih nacionalnih svečanosti unutrašnja stvar Srbije i nemaju nikakve veze sa statusom ove nacionalne manjine, rekao je Robert Fico, slovački premijer.

Napetosti je bilo i na Novom Beogradu.

Policija je fizički intervenisala i pomerila stariju ženu tokom protesta protiv kopanja na nasipu na Savskom keju.

Šta kaže vlast, a šta opozicija?

Miloš Vučević, lider SNS-a, tvrdi da su incidenti „upravo rezultat svega onoga što se spremalo, pumpalo, kako kažu, i zakuvavalo prethodnih devet meseci".

„Napadi na ljude koji ne misle isto kao blokaderi, napadi na policajce, napadi na tuđe stanove, na tuđe prostorije", rekao je Vučević, doskorašnji predsednik Vlade Srbije.

Na Iksu je poručio da će se „braniti kao jedan" i neće dozvoliti napada na stranačke prostorije.

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da su događaji u Vrbasu još jednom pokazali da u Srbiji više ne postoje institucije.

Policija je stajala i posmatrala dok su „SNS huligani brutalno napadali okupljene", kažu iz ove stranke, prenosi Beta.

„Neki od policajaca su čak i razgovarali sa ljudima sa fantomkama na glavama.

„Od sinoć je jasno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postalo najgori sluga vlasti - aparat koji ne štiti građane, već štiti nasilnike bliske režimu Aleksandra Vučića", saopštio je SSP.

Ono što se desilo u Vrbasu, dodaju, ozbiljan je signal da je SNS „spremna da izazove i građanski rat kako bi sačuvala vlast".

„Incidenti u Vrbasu i Bačkoj Palanci deo su iste režimske strategije - dovođenje organizovanih batinaša da izazovu sukobe među građanima, dok policija stoji po strani i ne reaguje", kažu iz opozicione Demokratske stranke.

„Mi nismo štitili jednu grupu, već smo štitili javni red i mir, nismo dozvolili sukob građana", rekao je direktor policije.

