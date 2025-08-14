Vučić: Za batinaše i huligane neće biti milosti

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je izjavio da se u prostorijama SNS u Novom Sadu nalaze 64 povređene pristalice te stranke, i dodao da "za batinaše i hulgane neće biti milosti".

Vučić je rekao i da se zasad zna da je 16 policajaca povređeno, od čega dvojica teže.

"Večeras je teško veče za građane Srbije i ono što je važno to je da smo zahvaljujući mudrosti i trpeljivosti i strpljenju ogromong broja građana nekim čudom uspeli da sačuvamo mir", rekao je Vučić na konferenciji u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu.

"Šezdesetčetiri građanina su povređena u prostorijama SNS u Novom Sadu. Do njih je stigla hitna pomoć. Ti ljudi neće da se povuku, suprotstavljali su se batinašima i blokaderima", kazao je on.

Dodao je da je "u Novom Sadu bilo 1.065 (demonstranata) i oni su naizmenično napadali prednje i zadnje delove zgrade (prostorije SNS)".

"Oni su se organizovali da tuku i ubijaju. Večeras u Novom Sadu je bio dobro organizovan napad, a kada su naišli na otpor u Stražilovskoj ulici vratili su se u kampus (Univerziteta u Novom Sadu) po motke", izjavio je Vučić.

"U Beogradu je na svim lokacijama bilo 3.084 lica. Na svim lokacijama su napadali policiju i građane koji drugačije misle", rekao je Vučić i dodao: "Uspostavićemo javni red i mir".

Vučić je rekao da će država "uspostaviti red i mir" kao i da su na svim mestima gde su bile demonstracije, demonstranti napadali policiju.

"Nigde se ništa nije dogodilo osim u blizini prostorija političke stranke koju blokaderi i batinaši ne vole" izjavio je Vučić o svojoj vladajućoj stranci SNS i dodao da čeka reakciju tužilaštva.

"Nigde niko njih nije napao. Svuda su oni išli da napadaju one koji drugačije misle. Ono što su večeras radili je višestruki pokušaj ubistva. Čekamo da vidimo šta će da kaže tužilaštvo".

On je optužio demonstrante da su se "organizovali da tuku i ubijaju" političke neistomišljenike.

"Mi vojsku nismo ni pomišljali da izvodimo i nema potrebe. Građanskog rata neće biti. Ja ih pozivam da sednu da razgovaraju", rekao je Vučić.

"U ovom trenutku mi preduzimamo mere. Ide čišćenje ulica Beograda i uskoro Novog Sada od batinaša. Milsoti za batinaše i huligane neće biti", izjavio je on.

(Beta, 14.08.2025)