FOTO: Studentska akcija „Raspiši pobedu“ naišla na veliku podršku Zrenjaninaca

U sklopu velike kampanje studenata u blokadi „Raspiši pobedu“, i u Zrenjaninu se na četiri lokacije prikupljaju potpisi građana koji traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Od 11 do 16 časova građani zahtev mogu da potpišu na Bagljašu, u naseljima 4. jul i Šumice, kao i u centru grada. Ovo je i prilika da Zrenjaninci razgovaraju sa studentima i Zborovima građana koji, zajedno sa ratnim veteranima, logistički pomažu akademcima u ovoj kampanji. – Utisak je da građani žele izbore i da zato podržavaju studentsku kampanju. Bilo je građana koji podržavaju zahtev, ali imaju i pitanja. Mi smo sa puno strpljenja odgovarali – rekli su nam