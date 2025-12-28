FOTO: Studentska akcija „Raspiši pobedu“ naišla na veliku podršku Zrenjaninaca

Zrenjaninski pre 1 sat
FOTO: Studentska akcija „Raspiši pobedu“ naišla na veliku podršku Zrenjaninaca

U sklopu velike kampanje studenata u blokadi „Raspiši pobedu“, i u Zrenjaninu se na četiri lokacije prikupljaju potpisi građana koji traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Od 11 do 16 časova građani zahtev mogu da potpišu na Bagljašu, u naseljima 4. jul i Šumice, kao i u centru grada. Ovo je i prilika da Zrenjaninci razgovaraju sa studentima i Zborovima građana koji, zajedno sa ratnim veteranima, logistički pomažu akademcima u ovoj kampanji. – Utisak je da građani žele izbore i da zato podržavaju studentsku kampanju. Bilo je građana koji podržavaju zahtev, ali imaju i pitanja. Mi smo sa puno strpljenja odgovarali – rekli su nam
Otvori na zrenjaninski.com

Povezane vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

N1 Info pre 5 minuta
I dalje traje potpisivanje podrške studentima: Lapovo, Kragujevac, Kraljevo… BLOG (VIDEO)

I dalje traje potpisivanje podrške studentima: Lapovo, Kragujevac, Kraljevo… BLOG (VIDEO)

Glas Šumadije pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Ogromni redovi pred studentskim štandovima, došao i veliki broj penzionera: Poznato koliko je potpisa prikupljeno…

BLOG UŽIVO Ogromni redovi pred studentskim štandovima, došao i veliki broj penzionera: Poznato koliko je potpisa prikupljeno samo na jednom štandu

Nova pre 5 minuta
UŽIVO Studenti u akciji skupljanja potpisa za izbore: Gužve na štandovima, podrška rektora Đokića (FOTO/VIDEO)

UŽIVO Studenti u akciji skupljanja potpisa za izbore: Gužve na štandovima, podrška rektora Đokića (FOTO/VIDEO)

Danas pre 5 minuta
Ova fotka iz Čačka najbolje pokazuje kako su građani reagovali na poziv studenata da potpišu zahtev za izbore

Ova fotka iz Čačka najbolje pokazuje kako su građani reagovali na poziv studenata da potpišu zahtev za izbore

Nova pre 1 sat
Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora (foto)

Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora (foto)

Blic pre 2 sata
Studenti u akciji Raspiši pobedu u nedelju u Vranju i širom Srbije

Studenti u akciji Raspiši pobedu u nedelju u Vranju i širom Srbije

Vranje news pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriZrenjaninIzbori

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Veliki odziv građana, kutije pune, na pojedinim mestima ponestaje listića

N1 Info pre 5 minuta
"Slobodane, naše rosno cveće" Dačić i unuk Miloševića pevali pesmu o bivšem predsedniku na proslavi SPS-a na Zlatiboru (video)…

"Slobodane, naše rosno cveće" Dačić i unuk Miloševića pevali pesmu o bivšem predsedniku na proslavi SPS-a na Zlatiboru (video)

Blic pre 25 minuta
I dalje traje potpisivanje podrške studentima: Lapovo, Kragujevac, Kraljevo… BLOG (VIDEO)

I dalje traje potpisivanje podrške studentima: Lapovo, Kragujevac, Kraljevo… BLOG (VIDEO)

Glas Šumadije pre 5 minuta
Vučićev Božićni Ćacilend: „Ne možete unutra, niste naši”

Vučićev Božićni Ćacilend: „Ne možete unutra, niste naši”

Vreme pre 5 minuta
CIK: Do 15 časova na izborima na Kosovu glasalo 28,65 odsto glasača

CIK: Do 15 časova na izborima na Kosovu glasalo 28,65 odsto glasača

Nova pre 30 minuta