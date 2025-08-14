Kineska planinarka poginula u odronu kamenja prilikom silaska sa drugog najvišeg vrha na svetu

Blic pre 1 sat
Kineska planinarka poginula u odronu kamenja prilikom silaska sa drugog najvišeg vrha na svetu

Kineska planinarka poginula je u odronu kamenja dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu, K2 u severnom Pakistanu, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Planinarka Guan Đing spuštao se sa vrha K2, dan nakon što se sa grupom planinara popeo na njega, izjavio je portparol regionalne vlade oblasti Gilgit-Baltistan, Fajzulah Farak, preneo je AP. On je dodao da su u toku napori da se njeno telo izvuče. Pakistanski alpinistički klub potvrdio je njenu smrt, dodajući da je ona uspešno osvojila planinski vrh u ponedeljak. K2, visok 8.611 metara, pripada masivu Karakoram, i smatra se za jedan od najopasnijih za uspon zbog
Danas pre 5 sati
