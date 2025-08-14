Poginula planinarka dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu

Danas pre 4 sati  |  Beta
Poginula planinarka dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu

Kineska planinarka Guan Đin poginula je nakon što se na nju odronila stena dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu – K2 na severu Pakistana, saopštili su zvaničnici.

Na Đin se odronilo kamenje i poginula je u utorak, dan nakon što je stigla do vrha sa grupom penjača, rekao je portparol regionalne vlade Gilgit-Baltistan Fejzula Farak. On je dodao da su u toku napori da se njeno telo izvuče. Pakistanski penjački klub potvrdio je smrt Kineskinje i saopštio da je ona u ponedeljak uspešno stigla do vrha K2. K2 se uzdiže 8.611 metara, nalazi se u planinskom vencu Karakorum i smatra se jednom od najopasnijih planina za penjanje zbog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kineska planinarka poginula u odronu kamenja prilikom silaska sa drugog najvišeg vrha na svetu

Kineska planinarka poginula u odronu kamenja prilikom silaska sa drugog najvišeg vrha na svetu

Blic pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Pakistan

Svet, najnovije vesti »

(Video)"bežite odmah": Drama na Aljasci uoči sastanka Trampa i Putina, glavni grad mogao bi biti potopljen u roku 24 sata

(Video)"bežite odmah": Drama na Aljasci uoči sastanka Trampa i Putina, glavni grad mogao bi biti potopljen u roku 24 sata

Blic pre 34 minuta
Pezeškijan ismejao ponudu Netanjahua da pomogne oko nestašice vode u Iranu

Pezeškijan ismejao ponudu Netanjahua da pomogne oko nestašice vode u Iranu

Blic pre 34 minuta
(Video) Engleska se kuva, vrućine ne popuštaju: Četvrti toplotni talas donosi ekstremne temperature, popaljeni meteoalarmi…

(Video) Engleska se kuva, vrućine ne popuštaju: Četvrti toplotni talas donosi ekstremne temperature, popaljeni meteoalarmi zbog mogućeg porasta smrtnih slučajeva

Blic pre 49 minuta
Kineska planinarka poginula u odronu kamenja prilikom silaska sa drugog najvišeg vrha na svetu

Kineska planinarka poginula u odronu kamenja prilikom silaska sa drugog najvišeg vrha na svetu

Blic pre 10 minuta
Hamas izrazio spremnost da se povuče iz Pojasa Gaze u zamenu za povlačenje idf

Hamas izrazio spremnost da se povuče iz Pojasa Gaze u zamenu za povlačenje idf

Blic pre 29 minuta