Poginula planinarka dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu

Kineska planinarka Guan Đin poginula je nakon što se na nju odronila stena dok se spuštala sa drugog najvišeg vrha na svetu – K2 na severu Pakistana, saopštili su zvaničnici.

Na Đin se odronilo kamenje i poginula je u utorak, dan nakon što je stigla do vrha sa grupom penjača, rekao je portparol regionalne vlade Gilgit-Baltistan Fejzula Farak. On je dodao da su u toku napori da se njeno telo izvuče. Pakistanski penjački klub potvrdio je smrt Kineskinje i saopštio da je ona u ponedeljak uspešno stigla do vrha K2. K2 se uzdiže 8.611 metara, nalazi se u planinskom vencu Karakorum i smatra se jednom od najopasnijih planina za penjanje zbog