(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom izdanju, evo kako se ponaša

Blic pre 1 sat
(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom…

Sin Siniše Mihajlovića, Dušan Mihajlović, boravi u Beogradu, a njega je ekipa "Blica" uhvatila u noćnom provodu!

Naime, Dušan je sa prijateljima došao u jedan beogradski klub na nastup pevačice Edite Aradinović. Sin Siniše Mihajlovića je bio u ležernom izdanju, sve vreme sedeo za stolom, pio je piće i povremeno gledao u telefon. Dušan je bio potpuno opušten i sve vreme je pomno pratio nastup naše pevačice. Pevačica Edita Aradinović pojavila se sinoć pred beogradskom publikom u smelom izdanju. Ona je zaigrala na kartu provokacije, pa je izašla pred publiku u providnom i uskom.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)…

Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša MihajlovićEdita Aradinović

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom…

(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom izdanju, evo kako se ponaša

Blic pre 1 sat
Mali Stefan spava, a kaća blista bez trunke šminke! Pevačica objavila emotivnu fotografiju sa sinom (foto)

Mali Stefan spava, a kaća blista bez trunke šminke! Pevačica objavila emotivnu fotografiju sa sinom (foto)

Alo pre 1 sat
Perje koje ne leti

Perje koje ne leti

Radar pre 2 sata
Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)…

Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)

Blic pre 2 sata
"Molila sam boga da se probudim..." Potresni detalji porođaja Olje Crnogorac, otkrila kroz šta je sve prošla

"Molila sam boga da se probudim..." Potresni detalji porođaja Olje Crnogorac, otkrila kroz šta je sve prošla

Alo pre 2 sata