(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom izdanju, evo kako se ponaša

Sin Siniše Mihajlovića, Dušan Mihajlović, boravi u Beogradu, a njega je ekipa "Blica" uhvatila u noćnom provodu!

Naime, Dušan je sa prijateljima došao u jedan beogradski klub na nastup pevačice Edite Aradinović. Sin Siniše Mihajlovića je bio u ležernom izdanju, sve vreme sedeo za stolom, pio je piće i povremeno gledao u telefon. Dušan je bio potpuno opušten i sve vreme je pomno pratio nastup naše pevačice. Pevačica Edita Aradinović pojavila se sinoć pred beogradskom publikom u smelom izdanju. Ona je zaigrala na kartu provokacije, pa je izašla pred publiku u providnom i uskom.