Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)

Blic pre 59 minuta
Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)…

Pevačica Edita Aradinović pojavila se večeras pred beogradskom publikom u smelom izdanju.

Ona je zaigrala na kartu provokacije, pa je izašla pred publiku u providnom i uskom. Zvezde su joj bile na intimnim delovima, a strpljivo je pozirala pripadnicima sedme sile koji su bili na licu mesta. Editi su se ocrtavali mišići, dok je evidentno da nikad bolje nije izgledala. - Van stejdža sam vrlo zatvorena i dosadna. Ozbiljno... Kad je nastup onda je to neka druga priča. Na mrežama imam "close friends", ono što nije za javnost, gluposti... Tu su ljudi koji me
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom…

(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom izdanju, evo kako se ponaša

Blic pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Edita Aradinović

Zabava, najnovije vesti »

Perje koje ne leti

Perje koje ne leti

Radar pre 54 minuta
Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)…

Zvezde na intimnim delovima: Edita Aradinović pred publikom u najsmelijem izdanju - providno i usko, mišići se ocrtvaju (video)

Blic pre 59 minuta
(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom…

(Video) Uhvatili smo sina Siniše Mihajlovića u Beogradu: Dušan uživa u klubu na nastupu naše pevačice! Došao u ležernom izdanju, evo kako se ponaša

Blic pre 19 minuta
Nije mogao više da ćuti! Peja raskrinkao sve o Eni Čolić: "Smirivao sam je preko poruka..."

Nije mogao više da ćuti! Peja raskrinkao sve o Eni Čolić: "Smirivao sam je preko poruka..."

Alo pre 59 minuta
"Molila sam boga da se probudim..." Potresni detalji porođaja Olje Crnogorac, otkrila kroz šta je sve prošla

"Molila sam boga da se probudim..." Potresni detalji porođaja Olje Crnogorac, otkrila kroz šta je sve prošla

Alo pre 39 minuta