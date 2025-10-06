Preminuo Dejan Gvozden, frontmen benda „Kristali“

Danas pre 44 minuta  |  N1
Preminuo Dejan Gvozden, frontmen benda „Kristali“

Dejan Gvozden (55), muzičar iz beogradskog benda „Kristali“, preminuo je danas, objavila je njegova supruga.

Supruga Dejana Gvozdena, Vladana Veljković oprostila se danas bolnim rečima: „Hodala bih zauvek samo da budem u tvojim rukama. Ti si ljubav mog života uvek i zauvek. 9.4.1970. – 5.10.2025.“ – napisala je Vladana. A post shared by Vladana Veljkovic (@vladanasupernova) Bend Kristali osnovan je u januaru 1993. godine od strane Dejana Gvozdena (vokal, bas) i gitariste Željka Markuša. Prvi hit “Dva metra” pratila je zamena basiste, a bend se proširio i na trubu. Prvu
