Preminuo frontmen grupe Kristali Dejan Gvozden

Sputnik
Preminuo frontmen grupe Kristali Dejan Gvozden

Frontmen grupe Kristali Dejan Gvozden preminuo je u 55. godini, objavljeno je na društvenim mrežama, gde su se od muzičara počeli opraštati dirljivim porukama prijatelji, saradnici i poštovaoci.

"Hodala bih zauvek samo da budem u tvojim rukama. Ti si ljubav mog života uvek i zauvek", napisala je Gvozdenova supruga Vladana Veljković. Frontmen benda Instant karma Aleksandar Janković je poručio: "Počivaj u miru prijatelju", dok se sastav Neverne bebe oprostio stihom "tužna pesma na sto načina svetom putuje". "Unutar naših sećanja koja su postojanija od svakog realizma ti zauvek imaš 20 godina i dva metra, kao i tamo u dubini devedesetih, na Novom
