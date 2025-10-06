Umro Dejan Gvozden frontmen benda Kristali: Supruga se bolnim rečima oprostila: "Ti si ljubav mog života uvek i zauvek"

Blic pre 6 sati
Umro Dejan Gvozden frontmen benda Kristali: Supruga se bolnim rečima oprostila: "Ti si ljubav mog života uvek i zauvek"

Umro Dejan Gvozden (55), muzičar iz beogradskog benda "Kristali".

Supruga Dejana Gvozdena, Vladana Veljković oprostila se danas bolnim rečima: "Hodala bih zauvek samo da budem u tvojim rukama. Ti si ljubav mog života uvek i zauvek. 9.4.1970. – 5.10.2025." - napisala je Ivana. Ovako je Dejanova supruga pričala o njihovom odnosu: – Zaista smo posvećeni svojoj porodici i svojim životima, naša ljubav je lepa. Šta može biti romantičnije od čoveka koji vam svakodnevno peva pesme, budi vas poljupcima i mirisom kafe? Suprug ima divnu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Preminuo frontmen Kristala Dejan Gvozden

Preminuo frontmen Kristala Dejan Gvozden

Moj Novi Sad pre 2 sata
Preminuo Dejan Gvozden, frontmen benda „Kristali“

Preminuo Dejan Gvozden, frontmen benda „Kristali“

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Sočna pita sa jabukama od gotovih kora: Topi se u ustima

Sočna pita sa jabukama od gotovih kora: Topi se u ustima

Kurir pre 12 minuta
Horoskop za ponedeljak, 6. Oktobar Biku sudbinski susret, Devici manji troškovi, Vagi pospanost celog dana

Horoskop za ponedeljak, 6. Oktobar Biku sudbinski susret, Devici manji troškovi, Vagi pospanost celog dana

Alo pre 52 minuta
Udala se zanosna glumica iz "vojne akademije": Lepa plavuša kao grčka boginja u beloj venčanici, a evo ko joj je muž

Udala se zanosna glumica iz "vojne akademije": Lepa plavuša kao grčka boginja u beloj venčanici, a evo ko joj je muž

Blic pre 2 sata
Pogrebnik Viktor otkrio za čim porodica pokojnika uvek žali: "Kako god se ponašali, sve se svede na isto"

Pogrebnik Viktor otkrio za čim porodica pokojnika uvek žali: "Kako god se ponašali, sve se svede na isto"

Kurir pre 2 sata
Preminuo frontmen Kristala Dejan Gvozden

Preminuo frontmen Kristala Dejan Gvozden

Moj Novi Sad pre 2 sata