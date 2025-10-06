Umro Dejan Gvozden frontmen benda Kristali: Supruga se bolnim rečima oprostila: "Ti si ljubav mog života uvek i zauvek"

Umro Dejan Gvozden (55), muzičar iz beogradskog benda "Kristali".

Supruga Dejana Gvozdena, Vladana Veljković oprostila se danas bolnim rečima: "Hodala bih zauvek samo da budem u tvojim rukama. Ti si ljubav mog života uvek i zauvek. 9.4.1970. – 5.10.2025." - napisala je Ivana. Ovako je Dejanova supruga pričala o njihovom odnosu: – Zaista smo posvećeni svojoj porodici i svojim životima, naša ljubav je lepa. Šta može biti romantičnije od čoveka koji vam svakodnevno peva pesme, budi vas poljupcima i mirisom kafe? Suprug ima divnu