Preminuo frontmen Kristala Dejan Gvozden

Vest o smrti 55-godišnjeg muzičara iz beogradskog benda "Kristali" objavila je njegova supruga u nedelju.

Ona se od Dejana Gvozdena oprostila sledećim rečima: – Hodala bih zauvek samo da budem u tvojim rukama. Ti si ljubav mog života uvek i zauvek. 9.4.1970. – 5.10.2025. A post shared by Vladana Veljkovic (@vladanasupernova) Bend Kristali osnovan je u januaru 1993. godine od strane Dejana Gvozdena (vokal, bas) i gitariste Željka Markuša. Prvi hit "Dva metra" pratila je zamena basiste, a bend se proširio i na trubu. Prvu pesmu "O kako si lepa" objavili su iste godine.
